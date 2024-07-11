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Майже 200 пожеж сталося в лісах Харківщини з початку року: що з розмінуванням

Суспільство 14:21   11.07.2024
Вікторія Яковенко
Майже 200 пожеж сталося в лісах Харківщини з початку року: що з розмінуванням Фото: ХОВА

Харківщина – серед областей, які найбільше постраждали від лісових пожеж, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець під час наради в регіоні, передає ХОВА.

«Лише протягом минулого тижня тут зареєстровано 14 випадків. З початку року – 192 лісові пожежі на площі майже 9 тис. га. Здебільшого вони виникають через бойові дії та мінування. З понад 180 тис. га вдалося розмінувати майже 4 тис. га – це 2% лісів, де тривали бойові дії», – сказав Стрілець.

Водночас у ХОВА заявили, що бойові дії на Харківщині призвели до руйнації Печенізького гідровузла та мостового переходу і потягнули за собою негативні зміни як ландшафту, так і водного складу регіону.

«Що стосується природно-заповідного фонду Харківщини, 108 об’єктів перебуває в окупації, 63 – безпосередньо в зоні ведення активних бойових дій. Ми говоримо про Ізюмський, Куп’янський, Харківський та Чугуївський райони», – додали в ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 14:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина – серед областей, які найбільше постраждали від лісових пожеж, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець під час наради в регіоні, передає ХОВА.".