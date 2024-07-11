Live
  • Чт 11.07.2024
  • Харьков  +34°С
  • USD 40.71
  • EUR 44.08

192 пожара произошло в лесах Харьковщины с начала года: что с разминированием

Общество 14:21   11.07.2024
Виктория Яковенко
192 пожара произошло в лесах Харьковщины с начала года: что с разминированием Фото: ХОВА

Харьковщина – среди областей, наиболее пострадавших от лесных пожаров, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец во время совещания в регионе, передает ХОВА.

«Только в течение прошлой недели здесь зарегистрировано 14 случаев. С начала года – 192 лесных пожара на площади почти 9 тыс. га. В основном они возникают из-за боевых действий и минирования. Из более чем 180 тыс. га удалось разминировать почти 4 тыс. га – это 2% лесов, где продолжались боевые действия», — сказал Стрелец.

В то же время в ХОВА заявили, что боевые действия в Харьковской области привели к разрушению Печенежского гидроузла и мостового перехода и повлекли за собой негативные изменения как ландшафта, так и водного состава региона.

«Что касается природно-заповедного фонда Харьковщины, 108 объектов находятся в оккупации, 63 – непосредственно в зоне ведения активных боевых действий. Мы говорим об Изюмском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах», — добавили в ХОВА.

Читайте также: Леса на Харьковщине запретили посещать из-за жары

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новые названия для пяти станций метро в Харькове предложили деколонизаторы
Новые названия для пяти станций метро в Харькове предложили деколонизаторы
11.07.2024, 11:36
На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта)
На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта)
09.07.2024, 11:41
ВС РФ на Харьковщине борются за еду, воду и боеприпасы — WP
ВС РФ на Харьковщине борются за еду, воду и боеприпасы — WP
09.07.2024, 08:46
Главные новости Харькова 11 июля: пострадавшие от удара КАБ, фронт
Главные новости Харькова 11 июля: пострадавшие от удара КАБ, фронт
11.07.2024, 13:15
Сколько стоят кабачки, огурцы, помидоры и фрукты в Харькове: данные мэрии
Сколько стоят кабачки, огурцы, помидоры и фрукты в Харькове: данные мэрии
11.07.2024, 13:42
192 пожара произошло в лесах Харьковщины с начала года: что с разминированием
192 пожара произошло в лесах Харьковщины с начала года: что с разминированием
11.07.2024, 14:21

Новости по теме:

12:12
РФ расширила зону боевых действий, впереди тяжелые бои – Сырский о Харьковщине
11:11
РФ повредила газопровод на Харьковщине: без газа тысяча жителей — Минэнерго
12:02
На Харьковщине более 80 населенных пунктов до сих пор без света
15:17
Нардеп Красов призвал коллег прислушаться к мэрам Харьковщины
13:30
Харьков до сих пор не просили «отправить» в зону боевых действий (документ)

Вы читали новость: «192 пожара произошло в лесах Харьковщины с начала года: что с разминированием»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 14:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина – среди областей, наиболее пострадавших от лесных пожаров, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец во время совещания в регионе, передает ХОВА.".