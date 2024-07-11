192 пожара произошло в лесах Харьковщины с начала года: что с разминированием
Харьковщина – среди областей, наиболее пострадавших от лесных пожаров, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец во время совещания в регионе, передает ХОВА.
«Только в течение прошлой недели здесь зарегистрировано 14 случаев. С начала года – 192 лесных пожара на площади почти 9 тыс. га. В основном они возникают из-за боевых действий и минирования. Из более чем 180 тыс. га удалось разминировать почти 4 тыс. га – это 2% лесов, где продолжались боевые действия», — сказал Стрелец.
В то же время в ХОВА заявили, что боевые действия в Харьковской области привели к разрушению Печенежского гидроузла и мостового перехода и повлекли за собой негативные изменения как ландшафта, так и водного состава региона.
«Что касается природно-заповедного фонда Харьковщины, 108 объектов находятся в оккупации, 63 – непосредственно в зоне ведения активных боевых действий. Мы говорим об Изюмском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах», — добавили в ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: боевые, действия, заминирование, леса, подары, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина – среди областей, наиболее пострадавших от лесных пожаров, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец во время совещания в регионе, передает ХОВА.".