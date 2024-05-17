РФ расширила зону боевых действий, впереди тяжелые бои – Сырский о Харьковщине

Армия РФ начала свое наступление на Харьковщине значительно раньше запланированного срока, когда заметила перекидание украинских войск, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который сейчас несколько дней работает в регионе.

Он отметил, что врагу не удалось прорвать украинскую оборону.

«Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом, пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва. Основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечье – Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом в Белый Колодец и развертыванием наступления в тыл наших войск. С этой целью противником была создана и значительно усилена оперативно-тактическая группировка войск противника Север, в состав которого вошли боевые части 6 армии, 11 и 44 армейских корпусов», — пишет Сырский.

Он также отметил, что предстоят тяжелые бои и враг к этому готовится.

«При таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл по разным направлениям. Конечно, мы должны максимально эффективно использовать наше преимущество в ударных БпЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и точным огнем артиллерии», — отметил Главком.

Сырский также сообщил, что занимался на Харьковщине перегруппировкой войск и упрощением системы обеспечения. Он также объехал и проверил все готовящиеся к обороне части на Сумском направлении.

Главком поблагодарил жителей Харькова и области за помощь Силам обороны, отвагу и стойкость.