Зеленский о Харьковщине: враг смог продвинуться максимум на 10 км, какова цель

Российские военнослужащие во время наступления на Харьковщину смогли продвинуться не более чем на 10 км.

«На сегодняшний день наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения – 10 километров. На направлениях некоторых бригад у врага нет совсем продвижения – и не было», – сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает «РБК-Украина».

Он добавил, что у Украины очень мощные бригады. Сейчас усилили несколько направлений отдельными батальонами. Также по словам президента, пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО.

«Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией. Восемь месяцев паузы в принятии решений партнерами. Понятно, что нашим воинам было непросто», — сказал Зеленский.

Президент также сообщил о целях наступления РФ на Харьковщине.

«Волчанск – их цель, разумеется. Кроме того, что они хотят соответствующую зону 10 км, они хотят всегда развивать успех, если он есть. Но главное на сегодняшний день – нашими Силами обороны ситуация стабилизирована», — добавил президент.