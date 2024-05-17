Зеленский о Харьковщине: враг смог продвинуться максимум на 10 км, какова цель
Российские военнослужащие во время наступления на Харьковщину смогли продвинуться не более чем на 10 км.
«На сегодняшний день наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения – 10 километров. На направлениях некоторых бригад у врага нет совсем продвижения – и не было», – сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает «РБК-Украина».
Он добавил, что у Украины очень мощные бригады. Сейчас усилили несколько направлений отдельными батальонами. Также по словам президента, пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО.
«Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией. Восемь месяцев паузы в принятии решений партнерами. Понятно, что нашим воинам было непросто», — сказал Зеленский.
Президент также сообщил о целях наступления РФ на Харьковщине.
«Волчанск – их цель, разумеется. Кроме того, что они хотят соответствующую зону 10 км, они хотят всегда развивать успех, если он есть. Но главное на сегодняшний день – нашими Силами обороны ситуация стабилизирована», — добавил президент.
Читайте также: «Близки к тому, чтобы купировать ситуацию» — Федоренко о боях под Волчанском
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, зеленски, наступ, наступление, продвинуться, Силы обороны, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Зеленский о Харьковщине: враг смог продвинуться максимум на 10 км, какова цель»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 11:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военнослужащие во время наступления на Харьковщину смогли продвинуться не более чем на 10 км.".