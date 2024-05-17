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«Близки к тому, чтобы купировать ситуацию» — Федоренко о боях под Волчанском

Происшествия 08:16   17.05.2024
Оксана Горун
«Близки к тому, чтобы купировать ситуацию» — Федоренко о боях под Волчанском Скриншот

Командир батальона «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал о том, как прошла ночь на фронте на Харьковщине.

Батальон «Ахиллес» помогает отбивать вражеское нашествие в районе Волчанска на Харьковщине.

«Противник продолжает совершать ударные штурмовые действия, накапливается преимущественно живой силой, применяет легкобронированную и бронированную технику, но менее интенсивно, чем это произошло в первые дни перехода линии государственной границы. Потому что Силам обороны удалось сжечь большее количество той техники, которая принимала участие в штурмовых действиях, за счет объединенного влияния: это противотанкисты, артиллерия и, конечно, ударные средства БПЛА. На текущий момент идут бои, противник тактических успехов на поле боя не имеет. Силам обороны в некоторых отдельных позициях удалось улучшить свое состояние и положение. Сейчас можно говорить о том, что мы очень близки к тому, чтобы ситуацию в полной мере купировать именно на том отрезке, где выполняем боевые задания», — сообщил Федоренко утром 17 мая.

Он также прокомментировал видео уничтожения оккупантов, которое ранее публиковал на своем telegram-канале.

«Это один из населенных пунктов, где подразделение держит оборону. В частности, 92-я штурмовая бригада легендарная. Это совместная операция разведывательного батальона нашей 92-й штурмовой бригады и батальона «Ахиллес». Мы обеспечили перекрытие с воздуха fpv-дронами, которые поразили противника в том доме, в котором он накопился, подавили огнем. Соответственно, наши штурмовые подразделения совместно с Силами специальных операций ликвидировали сопротивлявшихся. Остальные сдались в плен, им оказали медицинскую помощь. Уже доставлены, оказывается необходимая врачебная помощь. Мы придерживаемся, как государство, всегда международных конвенций, в частности Женевских, о содержании военнопленных. Они будут обменяны на тех ребят, которые находятся в неволе на территории РФ», — отметил командир.

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По его данным, двух человек во время этой операции удалось взять в плен.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 08:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал о том, как прошла ночь на фронте на Харьковщине".