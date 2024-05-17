“Близькі до того, щоб купірувати ситуацію” – Федоренко про бої під Вовчанськом
Командир батальйону “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів про те, як минула ніч на фронті Харківщини.
Батальйон “Ахіллес” допомагає відбивати ворожу навалу у районі Вовчанська на Харківщині.
“Противник продовжує вчиняти ударні штурмові дії, накопичується переважно живою силою, застосовує легкоброньовану та броньовану техніку, але менш інтенсивно, ніж це відбулося в перші дні переходу лінії державного кордону. Тому що Силам оборони вдалося спалити більшу кількість тієї техніки, яка брала участь у штурмових діях, шляхом об’єднаного на впливу: це протитанкісти, артилерія та, звісно ударні засоби БПЛА. На поточний момент точаться бої, противник тактичних успіхів на полі бою не має. Натомість Силам оборони в деяких окремих позиціях вдалося покращити свій стан та положення. Зараз можна казати про те, що ми дуже близькі до того, щоб ситуацію повною мірою вже купірувати саме на тому відтинку, де виконуємо бойові завдання“, — повідомив Федоренко вранці 17 травня.
Він також прокоментував відео знищення окупантів, яке публікував раніше на своєму телеграм-каналі.
“Це один із населених пунктів, де підрозділ тримає оборону. Зокрема, 92-га штурмова бригада легендарна. Це спільна операція розвідувального батальйону нашої 92-ї штурмової бригади та батальйону “Ахіллес”. Ми забезпечили прикриття з повітря fpv-дронами, які вразили противника в тому будинку, в якому він накопичився, подавили вогнем. Відповідно, наші штурмові підрозділи спільно з Силами спеціальних операцій ліквідували тих, хто чинив супротив. Решта, які здалися в колон, їм надали медичну допомогу. Ми дотримуємося, як держава, завжди міжнародних конвенцій, зокрема, Женевських, про утримання військовополонених. Вони будуть обміняні на тих хлопців, які зараз перебувають в неволі на території РФ”, – відзначив командир.
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За його даними, двох людей під час цієї операції вдалося взяти в полон.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ахиллес, війна, вовчанськ, наступ, новини Харкова, федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 08:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів про те, як минула ніч на фронті Харківщини".