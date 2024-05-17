ISW: російські війська наблизилися до Липців на північ від Харкова

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні повідомив про рух фронту на півночі від Харкова та в районі Вовчанська.

“Російські війська нещодавно захопили Лук’янці (на північний схід від Липців) і просунулися ближче до Липців на тлі наступальних операцій, що тривали в цьому районі 16 травня. Геолоковані кадри, котрі опубліковані 15 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Лук’янців, і ISW оцінює як точні останні повідомлення, що російські сили захопили населений пункт. Геолоковані кадри, що опубліковані 16 травня, показують, що російські війська просунулися ближче до Липців з північного сходу. Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на глибину до 1,2 кілометра поблизу південної околиці Глибокого (на північ від Липців), хоча ISW ще не спостерігає доказів подальших російських здобутків у цьому районі. Російські війська продовжували наступальні дії на північ від Липців у районі Пильної, Лук’янців, Глибокого та поблизу самих Липців”, – повідомили аналітики ISW.

Також вони зазначили, що росіяни просунулися в північну частину Вовчанська і “добилися незначних успіхів у північно-східній частині Стариці”. Генштаб протягом дня 16 травня інформував про те, що ЗСУ контратакують у Вовчанську, не дають росіянам закріпитися на позиціях, а ситуація у Вовчанську – контрольована.

Попри просування, яких досягли росіяни, в ISW зазначають: “Обмежена бойова міць, яку російські війська досі використовували для наступальних операцій на півночі Харківської області, можливо, вже деградувала”.

“Російські війська, виходячи з усього, розпочали наступальну операцію на півночі від Харкова до того, як вони завершили доведення Північного угруповання військ до заявленої запланованої кінцевої чисельності, і в них може не вистачити достатніх боєздатних сил для досягнення своїх оперативних цілей у Харківській області”, – вважають аналітики.