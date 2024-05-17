8 атак на Харківському напрямку, 6 – на Куп’янському: зведення ГШ на 23:30

10 бойових зіткнень відбулося на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 23:30.

Українські воїни відбили вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно – Вовчанськ.

Ситуація в населеному пункті Вовчанськ – контрольована.

Станом на зараз з початку доби втрати противника на Харківському напрямку склали: 160 окупантів та 21 одиниця озброєння та техніки.

На Куп’янському напрямку було відбито шість атак противника. В окремих районах українські війська проводять заходи з покращення тактичного положення.

Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне – Берестове. Ситуація контрольована.