8 атак на Харківському напрямку, 6 – на Куп’янському: зведення ГШ на 23:30
Фото: Генштаб ЗСУ
10 бойових зіткнень відбулося на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 23:30.
Українські воїни відбили вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно – Вовчанськ.
Ситуація в населеному пункті Вовчанськ – контрольована.
Станом на зараз з початку доби втрати противника на Харківському напрямку склали: 160 окупантів та 21 одиниця озброєння та техніки.
На Куп’янському напрямку було відбито шість атак противника. В окремих районах українські війська проводять заходи з покращення тактичного положення.
Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне – Берестове. Ситуація контрольована.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, окупанти, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 00:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 бойових зіткнень відбулося на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 23:30.".