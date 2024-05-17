Live
  • Пт 17.05.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 39.58
  • EUR 42.85

8 атак на Харківському напрямку, 6 – на Куп’янському: зведення ГШ на 23:30

Суспільство 00:24   17.05.2024
Вікторія Яковенко
8 атак на Харківському напрямку, 6 – на Куп’янському: зведення ГШ на 23:30 Фото: Генштаб ЗСУ

10 бойових зіткнень відбулося на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 23:30.

Українські воїни відбили вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно – Вовчанськ.

Ситуація в населеному пункті Вовчанськ – контрольована.

Станом на зараз з початку доби втрати противника на Харківському напрямку склали: 160 окупантів та 21 одиниця озброєння та техніки.

На Куп’янському напрямку було відбито шість атак противника. В окремих районах українські війська проводять заходи з покращення тактичного положення.

Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне – Берестове. Ситуація контрольована.

Читайте також: Вуличні бої та ліквідація окупантів у Вовчанську на Харківщині – відео ГУР

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Остання тривога на Харківщині – рекордна від початку повномасштабної війни
Остання тривога на Харківщині – рекордна від початку повномасштабної війни
17.05.2024, 01:02
8 атак на Харківському напрямку, 6 – на Куп’янському: зведення ГШ на 23:30
8 атак на Харківському напрямку, 6 – на Куп’янському: зведення ГШ на 23:30
17.05.2024, 00:24
Головні новини 17 травня: удари БпЛА і ракетами по Харкову, зведення Генштабу
Головні новини 17 травня: удари БпЛА і ракетами по Харкову, зведення Генштабу
17.05.2024, 00:24
Синєгубов – «приліт» у Холодногірському районі, Терехов – в Основ’янському
Синєгубов – «приліт» у Холодногірському районі, Терехов – в Основ’янському
16.05.2024, 23:47
Російські дрони помічені над Харківщиною: просять не знімати роботу ППО
Російські дрони помічені над Харківщиною: просять не знімати роботу ППО
16.05.2024, 22:18
Харків атакують «шахеди», можливі ще вибухи – Терехов
Харків атакують «шахеди», можливі ще вибухи – Терехов
16.05.2024, 23:31

Новини за темою:

14:37
Де атакував ворог з початку доби на Харківщині: нові дані Генштабу ЗСУ
12:26
РФ не проводила активних дій на Харківському напрямку: ранкове зведення ГШ
14:54
Вовчанськ під контролем ЗСУ, ворог намагається зайти на околиці – Гамбарашвілі
13:45
Ворог намагався просунутися до Липців і Нескучного, безуспішно – Генштаб ЗСУ
11:06
10 КАБів, зміна позицій в районі Лук’янців: ранкове зведення ГШ по Харківщині

Ви читали новину: «8 атак на Харківському напрямку, 6 – на Куп’янському: зведення ГШ на 23:30»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 00:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 бойових зіткнень відбулося на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 23:30.".