8 атак на Харьковском направлении, 6 – на Купянском: сводка ГШ на 23:30

10 боевых столкновений произошло на Харьковском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 23:30.

Украинские воины отбили восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении Шебекино – Волчанск.

Ситуация в населенном пункте Волчанск – контролируемая.

На сегодняшний день с начала суток потери противника на Харьковском направлении составили: 160 оккупантов и 21 единица вооружения и техники.

На Купянском направлении было отбито шесть атак противника. В отдельных районах украинские войска проводят мероприятия по улучшению тактического положения.

Еще одно боевое столкновение продолжается на направлении Крахмальное – Берестово. Ситуация контролируется.