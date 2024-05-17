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8 атак на Харьковском направлении, 6 – на Купянском: сводка ГШ на 23:30

Общество 00:24   17.05.2024
Виктория Яковенко
8 атак на Харьковском направлении, 6 – на Купянском: сводка ГШ на 23:30 Фото: Генштаб ВСУ

10 боевых столкновений произошло на Харьковском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 23:30.

Украинские воины отбили восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении Шебекино – Волчанск.

Ситуация в населенном пункте Волчанск – контролируемая.

На сегодняшний день с начала суток потери противника на Харьковском направлении составили: 160 оккупантов и 21 единица вооружения и техники.

На Купянском направлении было отбито шесть атак противника. В отдельных районах украинские войска проводят мероприятия по улучшению тактического положения.

Еще одно боевое столкновение продолжается на направлении Крахмальное – Берестово. Ситуация контролируется.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 00:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 боевых столкновений произошло на Харьковском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 23:30.".