Уличные бои и ликвидация оккупантов в Волчанске на Харьковщине — видео ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали, как в ходе уличных боев в городе Волчанск Харьковской области разведчики ликвидируют российских оккупантов.

Как сообщают в ГУР, на видео — работа бойцов группы «Стугна» спецподразделения «Тимура».

Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов в 18:30 сообщал, что в Волчанске продолжаются боевые действия в городской застройке.