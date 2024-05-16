Уличные бои и ликвидация оккупантов в Волчанске на Харьковщине — видео ГУР
В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали, как в ходе уличных боев в городе Волчанск Харьковской области разведчики ликвидируют российских оккупантов.
Как сообщают в ГУР, на видео — работа бойцов группы «Стугна» спецподразделения «Тимура».
Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов в 18:30 сообщал, что в Волчанске продолжаются боевые действия в городской застройке.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, ГУР, стугна, тимура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 22:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали, как в ходе уличных боев в городе Волчанск Харьковской области разведчики ликвидируют российских оккупантов.".