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Уличные бои и ликвидация оккупантов в Волчанске на Харьковщине — видео ГУР

Общество 22:59   16.05.2024
Елена Нагорная
Уличные бои и ликвидация оккупантов в Волчанске на Харьковщине — видео ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали, как в ходе уличных боев в городе Волчанск Харьковской области разведчики ликвидируют российских оккупантов.

Как сообщают в ГУР, на видео — работа бойцов группы «Стугна» спецподразделения «Тимура».

Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов в 18:30 сообщал, что в Волчанске продолжаются боевые действия в городской застройке.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 22:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали, как в ходе уличных боев в городе Волчанск Харьковской области разведчики ликвидируют российских оккупантов.".