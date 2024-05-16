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Готова ли Харьковщина к экстремальному сценарию: Синегубов о ситуации на 18:30

Происшествия 19:36   16.05.2024
Елена Нагорная
Готова ли Харьковщина к экстремальному сценарию: Синегубов о ситуации на 18:30

Пока еще нельзя говорить о том, что украинские защитники стабилизировали линию фронта на Харьковщине, однако активное продвижение врага уже остановлено, отметил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что в Волчанске по состоянию на 18:30 продолжались боевые действия в городской застройке. Также военные РФ безуспешно пытаются занять позиции на Липецком направлении. Оккупанты параллельно продолжают наступательные действия на Купянском направлении. Все атаки там, по словам Синегубова, были отбиты, потерь территорий не допущено. Также захватчики наносят удары по Харькову и области — всего под обстрелами было около 30 населенных пунктов.

«По некоторым направлениям нашим воинам даже удалось вернуть себе более выгодное положение, и они наносят поражение живой силе, военной технике и вооружению врага в достаточно больших количествах. И враг вынужден подтягивать резервы, чтобы не стих его наступательный потенциал. Наша задача сейчас — стабилизировать линию фронта», — констатировал начальник ХОВА.

На вопрос ведущего о готовности к экстремальному сценарию — дальнейшему продвижению врага — Синегубов ответил, что такое исключают в принципе.

«Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло. Наши воины ежедневно, ежечасно, ежеминутно защищают нашу территорию. Отбивают занятые врагом земли сейчас. Для того чтобы уменьшить ту «серую зону», которая сейчас образовалась на севере территории. Нами разработаны обновленные маршруты эвакуации, есть договоренности с «Укрзалізницею» о возможных эвакуационных поездах. Мы уже эвакуировали с Волчанского и Липецкого направлений около 9 тысяч гражданских, из них в Харькове разместили 3,5 тысячи. В дальнейшем будем думать, чтобы резервировать места, такой потенциал у нас есть. Мы готовы и к более экстремальным сценариям, однако должны сделать все возможное, чтобы их не допустить», — добавил начальник ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 19:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока еще нельзя говорить о том, что украинские защитники стабилизировали линию фронта на Харьковщине, однако активное продвижение врага уже остановлено, отметил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".