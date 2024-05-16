Чи готова Харківщина до екстремального сценарію: Синєгубов – про обстановку

Поки що не можна говорити про те, що українські захисники стабілізували лінію фронту на Харківщині, проте активний наступ ворога вже зупинено, зазначив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Вовчанську станом на 18:30 тривали бойові дії у міській забудові. Також військові РФ безуспішно намагаються зайняти позиції на Липецькому напрямку. Окупанти паралельно продовжують наступальні дії на Куп’янському напрямку. Усі атаки там, за словами Синєгубова, були відбиті, і втрат територій не допущено. Так само загарбники завдають ударів по Харкову та області – загалом під обстрілами було близько 30 населених пунктів.

“По деяких напрямках нашим воїнам навіть вдалося повернути собі більш вигідне положення, і вони завдають ураження живій силі, військовій техніці та озброєнню ворога у досить великих кількостях. І ворог вимушений підтягувати резерви, щоб не стих його наступальний потенціал. Наше завдання наразі – стабілізувати лінію фронту”, – наголосив начальник ХОВА.

На питання ведучого щодо готовності до екстремального сценарію – подальшого просування ворога – Синєгубов відповів, що таке виключають у принципі.

“Ми робимо все можливе, аби цього не сталося. Ми це обов’язково зробимо. Наші воїни щоденно, щогодини, щохвилини боронять нашу територію. Відбивають зайняті ворогом землі. Для того, щоб зменшити ту “сіру зону”, яка наразі утворилася на півночі території. Нами розроблені оновлені маршрути евакуації, є домовленості з Укрзалізницею про можливі евакуаційні поїзди. Ми вже евакуювали з Вовчанського та Липецького напрямків близько 9 тисяч цивільних, з них у Харкові розмістили 3,5 тисячі. Надалі будемо думати, щоб резервувати місця, такий потенціал у нас є. Ми готові й до більш екстремальних сценаріїв, однак маємо зробити все можливе, щоб їх не допустити”, – додав начальник ХОВА.