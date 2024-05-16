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Зеленський провів Ставку у Харкові: подробиці

Суспільство 12:43   16.05.2024
Вікторія Яковенко
Зеленський провів Ставку у Харкові: подробиці Фото: Володимир Зеленський

У Харкові президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, про це він повідомив у телеграмі.

Він заслухав доповіді головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ «Хортиця» Юрія Содоля та ОТУ «Харків» Михайла Драпатого.

«Також детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам. Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи», – пише Зеленський.

Також очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів.

Крім цього, президент Заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів. Дав відповідні доручення.

Читайте також: На Харківщині вдалося частково стабілізувати ситуацію – Зеленський (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 12:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, про це він повідомив у телеграмі.".