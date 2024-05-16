Зеленський провів Ставку у Харкові: подробиці
У Харкові президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, про це він повідомив у телеграмі.
Він заслухав доповіді головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ «Хортиця» Юрія Содоля та ОТУ «Харків» Михайла Драпатого.
«Також детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам. Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи», – пише Зеленський.
Також очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів.
Крім цього, президент Заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів. Дав відповідні доручення.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Зеленський, окупанти, провел, ставка, сырский, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 12:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, про це він повідомив у телеграмі.".