Зеленський провів Ставку після візиту на Харківщину: які зміни планують

Володимир Зеленський провів наради з військовим командуванням та урядовцями, а також Ставку верховного головнокомандувача. Приводом стали п’ять питань, які президент обговорював із військовими 57-ї ОМПБр та 92-ї ОШБр у Харківській області 4 серпня.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

“Перше – дійсно, вже стала більш ефективною підготовка у навчальних центрах, але є ще речі, які треба впровадити. Це стосується як бойової підготовки, так і психологічної, мотиваційної. Має бути більше саме реального бойового досвіду цієї війни при підготовці воїнів”, – написав Зеленський.

По-друге, президент доручив відчутно збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів і запевнив, що гроші на це є.

“Третє – і про це кажуть у більшості бригад – це значно більше можливостей купувати пікапи, – продовжив Зеленський. – Тобто має бути спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів так само як на закупівлю дронів. Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко”.

Четверте питання стосувалося розширення програми «Контракт 18-24».

“Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу мають представити суспільству деталі”, – зазначив Зеленський.

П’яте питання – це затягування виконання рішень про нагородження.

“На жаль, багато випадків, коли наші воїни із різних складових Сил оборони місяцями очікують на вручення державних нагород, і це виключно через громіздкі бюрократичні процедури. Доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень. Треба цифровізувати й цю сферу також”, – вважає президент.

Доповісти про шляхи реалізації вказаних п’яти рішень секретар РНБО, Міноборони, головнокомандувач, Генштаб та команда Офісу президента мають в понеділок, додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 4 серпня приїжджав у Харків. Він зустрівся з підприємцями, педагогами, представниками волонтерських та ветеранських організацій, побував в одній із міських медустанов, де українські військові проходять лікування та реабілітацію після поранень. Також у Харкові він відвідав молодіжний хаб «Літера» та став гостем одного з подкастів. Крім того, президент зустрівся з воїнами 57-ї окремої мотопіхотної бригади, які боронять Україну на Вовчанському напрямку, та з військовими 92-ї окремої штурмової бригади, що тримають фронт у районі Липців.