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Зеленский провел Ставку после визита на Харьковщину: какие изменения планируют

Политика 21:42   05.08.2025
Елена Нагорная
Зеленский провел Ставку после визита на Харьковщину: какие изменения планируют Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Владимир Зеленский провел совещания с военным командованием и правительственными чиновниками, а также Ставку верховного главнокомандующего. Поводом стали пять вопросов, которые президент обсуждал с военными 57-й ОМПБр и 92-й ОШБр в Харьковской области 4 августа.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Во-первых, действительно, подготовка в учебных центрах стала более эффективной, но есть еще вещи, которые нужно внедрить. Это касается как боевой подготовки, так и психологической, мотивационной. Должно быть больше именно реального боевого опыта этой войны при подготовке воинов», — написал Зеленский.

Во-вторых, президент поручил ощутимо увеличить прямое финансирование бригадам на закупку дронов и заверил, что деньги на это есть.

«Третье – и об этом говорят в большинстве бригад – это значительно больше возможностей покупать пикапы, – продолжил Зеленский. — То есть должно быть упрощение процедур и прямое финансирование для подразделений так же, как на закупку дронов. Должна быть реальная возможность у наших воинов покупать именно те машины, которые им нужны, именно так, как это будет наиболее быстро».

Четвертый вопрос касался расширения программы «Контракт 18-24».

«Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта. Министерство обороны, Генеральный штаб и команда Офиса должны представить обществу детали», — отметил Зеленский.

Пятый вопрос – затягивание выполнения решений о награждении.

«К сожалению, много случаев, когда наши воины из разных составляющих Сил обороны месяцами ожидают вручения государственных наград, и это исключительно из-за громоздких бюрократических процедур. Поручил максимально сократить документооборот, количество различных подписей и согласований. Нужно цифровизировать и эту сферу также», – считает президент.

Доложить о путях реализации указанных пяти вопросов секретарь СНБО, Минобороны, главнокомандующий, Генштаб и команда Офиса президента должны в понедельник, добавил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский 4 августа приезжал в Харьков. Он встретился с предпринимателями, педагогами, представителями волонтерских и ветеранских организаций, побывал в одном из городских медучреждений, где украинские военные проходят лечение и реабилитацию после ранений. Также в Харькове он посетил молодежный хаб «Літера» и стал гостем одного из подкастов. Кроме того, президент встретился с воинами 57-й отдельной мотопехотной бригады, которые защищают Украину на Волчанском направлении, и с военными 92-й отдельной штурмовой бригады, которые держат фронт в районе Липцев.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 21:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Владимир Зеленский провел совещания с военным командованием и правительственными чиновниками, а также Ставку верховного главнокомандующего".