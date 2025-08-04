Зеленський у Харкові відвідав поранених воїнів (відео)
Президент України Володимир Зеленський приїхав до Харкова. Про це стало відомо з його телеграм-каналу.
Він побував в одному з міських медзакладів, де українські військові проходять лікування та реабілітацію після поранень.
«Поспілкувався із захисниками, які обороняли Україну на різних напрямках: Покровському, Вовчанському, Куп’янському. Відзначив їх державними нагородами. Дякую за службу й захист нашої країни. Пишаємося, що в нас такі сильні воїни», – написав президент.
Він відзначив захисників орденами «За мужність» ІІІ ступеня і медаллю «За військову службу Україні», пишуть в Офісі президента України.
Зеленський також відзначив і медиків.
«Дякую за службу. Дякую за те, що тут, на Харківщині, відновлюєте наших хлопців, дівчат. Тільки, що бачили їх, і перше, що говорять: «Дуже вдячні лікарям», – сказав президент.
Відео: Володимир Зеленський
Крім цього, Зеленський перевірив роботу мобільного польового госпіталю.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: Владимир зеленский, новини Харкова, раненные;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 16:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський приїхав до Харкова. Про це стало відомо з його телеграм-каналу.".