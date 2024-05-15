На Харківщині вдалося частково стабілізувати ситуацію – Зеленський (відео)
Протягом усього дня постійна увага до всіх районів бойових дій на Харківщині, до Вовчанська, заявив президент України Володимир Зеленський.
«Сьогодні протягом усього дня – доповіді наших військових, Міністерства оборони. Постійна увага – фронту, усім районам бойових дій. Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію», – прокоментував Зеленський.
«Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному й кожній, хто зараз на позиціях», – подякував президент.
«Так само увага – усім іншим напрямкам. Особливо Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу», – заявив Зеленський.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Владимир зеленский, вовчанськ, президент Украины, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 19:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом усього дня постійна увага до всіх районів бойових дій на Харківщині, до Вовчанська, заявив президент України Володимир Зеленський.".