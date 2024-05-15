На Харківщині вдалося частково стабілізувати ситуацію – Зеленський (відео)

Протягом усього дня постійна увага до всіх районів бойових дій на Харківщині, до Вовчанська, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні протягом усього дня – доповіді наших військових, Міністерства оборони. Постійна увага – фронту, усім районам бойових дій. Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію», – прокоментував Зеленський.

«Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному й кожній, хто зараз на позиціях», – подякував президент.

«Так само увага – усім іншим напрямкам. Особливо Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу», – заявив Зеленський.