Розгортаються додаткові сили: Зеленський провів селектор щодо Харківщини

На фронті розгортаються додаткові сили оборони, резерви є, повідомили в Офісі президента за підсумками селектора, який провів Володимир Зеленський.

У публікації йдеться, що обговорювалися насамперед ситуація на Харківщині та забезпечення Сил оборони.

“Президент заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо Головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає президентові про ситуацію”, — повідомляють в Офісі президента.

Також Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення.