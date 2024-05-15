Разворачиваются дополнительные силы: Зеленский провел селектор по Харьковщине

На фронте разворачиваются дополнительные силы обороны, резервы есть, сообщили в Офисе президента по итогам селектора, который провел Владимир Зеленский.

В публикации говорится, что обсуждались прежде всего ситуация на Харьковщине и обеспечение Сил обороны.

«Президент заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. На месте работают командующие ГПСУ, НГУ и непосредственно главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Развертываются дополнительные силы, резервы есть. Разведки — ГУР и СВР — видят все возможные шаги противника. Александр Сырский регулярно докладывает президенту о ситуации», — сообщают в Офисе президента.

Также Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения.