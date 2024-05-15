Разворачиваются дополнительные силы: Зеленский провел селектор по Харьковщине
На фронте разворачиваются дополнительные силы обороны, резервы есть, сообщили в Офисе президента по итогам селектора, который провел Владимир Зеленский.
В публикации говорится, что обсуждались прежде всего ситуация на Харьковщине и обеспечение Сил обороны.
«Президент заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. На месте работают командующие ГПСУ, НГУ и непосредственно главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Развертываются дополнительные силы, резервы есть. Разведки — ГУР и СВР — видят все возможные шаги противника. Александр Сырский регулярно докладывает президенту о ситуации», — сообщают в Офисе президента.
Также Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения.
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- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: Зеленский, оборона, Офис президента, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 13:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На фронте разворачиваются дополнительные силы обороны, резервы есть, сообщили в Офисе президента по итогам селектора, который провел Владимир Зеленский".