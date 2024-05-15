Зеленский из-за наступления на Харьковщине отменил визит в Испанию — CNN
По информации CNN Portugal, президент Украины Владимир Зеленский отменил свою поездку на Пиренейский полуостров из-за серьезной внутренней ситуации в Украине.
«Президент Украины отменил запланированный на конец этой недели визит в Португалию и Испанию, в который раз перенес поездку, которую уже однажды приостанавливал. Не сообщая более конкретные подробности, делегация главы украинского государства, видимо, понимала, что сложная ситуация на нескольких линиях фронта, в частности в Харькове, делает нецелесообразным выезд за границу в это время», — сообщило издание.
Журналисты CNN отметили: РФ начинает оказывать все большее давление на второй по величине город Украины — Харьков, захватив уже девять близлежащих населенных пунктов. Сопротивление Сил обороны усложняет задержка поступления пакета военной помощи США.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: визит, Зеленский, испания, наступ, наступление, португалия;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 09:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации CNN Portugal, президент Украины Владимир Зеленский отменил свою поездку на Пиренейский полуостров из-за серьезной внутренней ситуации в Украине".