Зеленский из-за наступления на Харьковщине отменил визит в Испанию — CNN

По информации CNN Portugal, президент Украины Владимир Зеленский отменил свою поездку на Пиренейский полуостров из-за серьезной внутренней ситуации в Украине.

«Президент Украины отменил запланированный на конец этой недели визит в Португалию и Испанию, в который раз перенес поездку, которую уже однажды приостанавливал. Не сообщая более конкретные подробности, делегация главы украинского государства, видимо, понимала, что сложная ситуация на нескольких линиях фронта, в частности в Харькове, делает нецелесообразным выезд за границу в это время», — сообщило издание.

Журналисты CNN отметили: РФ начинает оказывать все большее давление на второй по величине город Украины — Харьков, захватив уже девять близлежащих населенных пунктов. Сопротивление Сил обороны усложняет задержка поступления пакета военной помощи США.