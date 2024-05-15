Зеленський через наступ на Харківщині скасував візит до Іспанії – CNN
За інформацією CNN Portugal, президент України Володимир Зеленський скасував свою поїздку на Піренейський півострів через серйозну внутрішню ситуацію в Україні.
“Президент України скасував запланований на кінець цього тижня візит до Португалії та Іспанії, вкотре перенісши поїздку, яку вже одного разу призупиняв. Не повідомляючи більш конкретних подробиць, делегація глави української держави, мабуть, розуміла, що складна ситуація на кількох лініях фронту, зокрема в Харкові, робить недоцільним виїзд за кордон у цей час”, – повідомило видання.
Журналісти CNN зазначили: РФ починає чинити все більший тиск на друге за величиною місто України – Харків, захопивши вже дев’ять прилеглих населених пунктів. Опір Сил оборони ускладнюється затримкою надходження пакету військової допомоги США.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Україна, Харків; Теги: визит, Зеленський, испания, наступ, португалия;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 09:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією CNN Portugal, президент України Володимир Зеленський скасував свою поїздку на Піренейський півострів через серйозну внутрішню ситуацію в Україні".