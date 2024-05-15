На Харьковщине удалось частично стабилизировать ситуацию — Зеленский (видео)

В течение всего дня постоянное внимание всем районам боевых действий на Харьковщине, Волчанске, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня в течение всего дня – доклады наших военных, Министерства обороны. Постоянное внимание – фронту, всем районам боевых действий. Харьковщина – районы рядом с границей, город Волчанск – продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины – всем задействованным подразделениям – удалось частично стабилизировать ситуацию», — прокомментировал Зеленский.

«Зашедшего на Харьковщину оккупанта всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают. Спасибо каждому и каждому, кто сейчас на позициях», — поблагодарил президент.

«Так же внимание – всем другим направлениям. Особенно Донбасс – Покровское направление, а также Купянское направление на Харьковщине. Мы четко видим, как оккупант пытается оттянуть наши силы и сделать менее концентрированной нашу боевую работу. Реагируем на это именно так, как нужно – на каждом направлении нам должно быть чем ответить врагу», — заявил Зеленский.