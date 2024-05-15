На Харьковщине удалось частично стабилизировать ситуацию — Зеленский (видео)
В течение всего дня постоянное внимание всем районам боевых действий на Харьковщине, Волчанске, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня в течение всего дня – доклады наших военных, Министерства обороны. Постоянное внимание – фронту, всем районам боевых действий. Харьковщина – районы рядом с границей, город Волчанск – продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины – всем задействованным подразделениям – удалось частично стабилизировать ситуацию», — прокомментировал Зеленский.
«Зашедшего на Харьковщину оккупанта всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают. Спасибо каждому и каждому, кто сейчас на позициях», — поблагодарил президент.
«Так же внимание – всем другим направлениям. Особенно Донбасс – Покровское направление, а также Купянское направление на Харьковщине. Мы четко видим, как оккупант пытается оттянуть наши силы и сделать менее концентрированной нашу боевую работу. Реагируем на это именно так, как нужно – на каждом направлении нам должно быть чем ответить врагу», — заявил Зеленский.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Владимир зеленский, волчанск, президент Украины, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 19:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение всего дня постоянное внимание всем районам боевых действий на Харьковщине, Волчанске, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня в…".