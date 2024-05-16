Зеленский провел Ставку в Харькове: подробности
В Харькове президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, об этом он сообщил в Telegram.
Президент заслушал доклады главкома Александра Сырского, командующих ОСУВ «Хортица» Юрия Содоля и ОГВ «Харьков» Михаила Драпатого.
«Также детально проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели и наши, украинские, возможности противодействовать российским наступательным планам. На сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается очень сложным – усиливаем наши подразделения», — пишет Зеленский.
Также руководители ГУР и СВР доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ – о контрдиверсионных мерах.
Кроме того, президент заслушал доклады руководителей областной власти из других приграничных и прифронтовых регионов. Дал соответствующие поручения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Зеленский, оккупанты, окупанти, провел, ставка, сырский, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 12:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, об этом он сообщил в Telegram.".