Зеленский провел Ставку в Харькове: подробности

В Харькове президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, об этом он сообщил в Telegram.

Президент заслушал доклады главкома Александра Сырского, командующих ОСУВ «Хортица» Юрия Содоля и ОГВ «Харьков» Михаила Драпатого.

«Также детально проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели и наши, украинские, возможности противодействовать российским наступательным планам. На сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается очень сложным – усиливаем наши подразделения», — пишет Зеленский.

Также руководители ГУР и СВР доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ – о контрдиверсионных мерах.

Кроме того, президент заслушал доклады руководителей областной власти из других приграничных и прифронтовых регионов. Дал соответствующие поручения.