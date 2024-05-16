38 КАБов и 181 артобстрел — враг давит на защитников Харьковщины — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
В северном приграничье Харьковщины несмотря на потери личного состава и техники враг пытается давить на оборону. Военные РФ сбросили 38 КАБов и совершили 181 артобстрел, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:30.
Украинские подразделения держат удар и не дают захватчикам продвинуться вглубь, отмечают в Генштабе.
Количество атак на Харьковском направлении возросло до десяти. В основном боевые действия ведутся вблизи села Липцы Харьковского района и города Волчанск.
На Купянском направлении оккупанты продолжают атаковать в районах Синьковки, Ивановки и Берестового.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, купянское направление, липцы, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 20:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В северном приграничье Харьковщины несмотря на потери личного состава и техники враг пытается давить на оборону. Военные РФ сбросили 38 КАБов и совершили 181 артобстрел, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:30".