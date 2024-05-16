38 КАБов и 181 артобстрел — враг давит на защитников Харьковщины — Генштаб

В северном приграничье Харьковщины несмотря на потери личного состава и техники враг пытается давить на оборону. Военные РФ сбросили 38 КАБов и совершили 181 артобстрел, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:30.

Украинские подразделения держат удар и не дают захватчикам продвинуться вглубь, отмечают в Генштабе.

Количество атак на Харьковском направлении возросло до десяти. В основном боевые действия ведутся вблизи села Липцы Харьковского района и города Волчанск.

На Купянском направлении оккупанты продолжают атаковать в районах Синьковки, Ивановки и Берестового.