38 КАБів і 181 артобстріл – ворог тисне на захисників Харківщини – Генштаб

У північному прикордонні Харківщини попри втрати особового складу та техніки ворог намагається тиснути на оборону. Військові РФ скинули 38 КАБів і здійснили 181 артобстріл, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:30.

Українські підрозділи тримають удар і не дають загарбникам просунутися вглиб, зазначають у Генштабі.

Кількість атак на Харківському напрямку зросла до десяти. В основному бойові дії ведуться поблизу села Липці Харківського району та міста Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку окупанти продовжують атакувати у районах Синьківки, Іванівки та Берестового.