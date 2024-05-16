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38 КАБів і 181 артобстріл – ворог тисне на захисників Харківщини – Генштаб

Події 20:55   16.05.2024
Олена Нагорна
38 КАБів і 181 артобстріл – ворог тисне на захисників Харківщини – Генштаб

У північному прикордонні Харківщини попри втрати особового складу та техніки ворог намагається тиснути на оборону. Військові РФ скинули 38 КАБів і здійснили 181 артобстріл, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:30.

Українські підрозділи тримають удар і не дають загарбникам просунутися вглиб, зазначають у Генштабі.

Кількість атак на Харківському напрямку зросла до десяти. В основному бойові дії ведуться поблизу села Липці Харківського району та міста Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку окупанти продовжують атакувати у районах Синьківки, Іванівки та Берестового.

Читайте також: Росіяни атакують біля Липців на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб ЗСУ 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 20:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У північному прикордонні Харківщини попри втрати особового складу та техніки ворог намагається тиснути на оборону. Військові РФ скинули 38 КАБів і здійснили 181 артобстріл, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:30".