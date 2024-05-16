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Росіяни атакують біля Липців на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб ЗСУ

Події 17:33   16.05.2024
Оксана Якушко
Росіяни атакують біля Липців на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб ЗСУ

Продовжується протистояння українських військ ворожому наступу на Харківщині, де з початку доби російські окупанти п’ять разів атакували наші позиції, повідомив Генштаб ЗСУ.

Ворог намагається штурмувати наші війська у Вовчанську. За підтримки авіації атакує в районі населеного пункту Липці. Також ударів ворожої авіації зазнали Веселе та Уди.

В результаті бойових дій на цьому напрямку противник втратив 35 окупантів вбитими та пораненими, наші воїни знищили 14 одиниць ворожої техніки.

На Куп’янському напрямку станом на цей час відбулося чотири бої.

Читайте також: Де атакував ворог з початку доби на Харківщині: нові дані Генштабу ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 17:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Продовжується протистояння українських військ ворожому наступу на Харківщині, де з початку доби російські окупанти п’ять разів атакували наші позиції, повідомив Генштаб ЗСУ.".