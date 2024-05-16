Росіяни атакують біля Липців на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб ЗСУ
Продовжується протистояння українських військ ворожому наступу на Харківщині, де з початку доби російські окупанти п’ять разів атакували наші позиції, повідомив Генштаб ЗСУ.
Ворог намагається штурмувати наші війська у Вовчанську. За підтримки авіації атакує в районі населеного пункту Липці. Також ударів ворожої авіації зазнали Веселе та Уди.
В результаті бойових дій на цьому напрямку противник втратив 35 окупантів вбитими та пораненими, наші воїни знищили 14 одиниць ворожої техніки.
На Куп’янському напрямку станом на цей час відбулося чотири бої.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вовчанськ, Генштаб ЗСУ, купянское направление, липцы, наступление рф, росіяни, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 17:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Продовжується протистояння українських військ ворожому наступу на Харківщині, де з початку доби російські окупанти п’ять разів атакували наші позиції, повідомив Генштаб ЗСУ.".