Росіяни атакують біля Липців на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб ЗСУ

Продовжується протистояння українських військ ворожому наступу на Харківщині, де з початку доби російські окупанти п’ять разів атакували наші позиції, повідомив Генштаб ЗСУ.

Ворог намагається штурмувати наші війська у Вовчанську. За підтримки авіації атакує в районі населеного пункту Липці. Також ударів ворожої авіації зазнали Веселе та Уди.

В результаті бойових дій на цьому напрямку противник втратив 35 окупантів вбитими та пораненими, наші воїни знищили 14 одиниць ворожої техніки.

На Куп’янському напрямку станом на цей час відбулося чотири бої.