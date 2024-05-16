Де атакував ворог з початку доби на Харківщині: нові дані Генштабу ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Армія РФ з початку доби атакувала в напрямку населеного пункту Стариця на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30.
Ворог завдавав ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі. З авіації РФ била по населених пунктах Вільча, Вовчанськ та Стариця.
Українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Синьківки, Іванівки, Берестового.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, ЗСУ, ракетные, удары, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 14:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ з початку доби атакувала в напрямку населеного пункту Стариця на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30.".