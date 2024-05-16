Де атакував ворог з початку доби на Харківщині: нові дані Генштабу ЗСУ

Армія РФ з початку доби атакувала в напрямку населеного пункту Стариця на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30.

Ворог завдавав ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі. З авіації РФ била по населених пунктах Вільча, Вовчанськ та Стариця.

Українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Синьківки, Іванівки, Берестового.