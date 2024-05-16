На Харківському напрямку “вдалося частково стабілізувати ситуацію” – ЗСУ
Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин в етері нацмарафону розповів, що відбувається на фронті на Харківському напрямку.
“Наразі на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною, динамічно змінюється. Нашим силам оборони та безпеки – загалом усім залученим підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупантів, які зайшли на Харківщину, ми знищуємо всіма засобами: це й артилерія, дрони. Також піхотні підрозділи. Скажу так, що на тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію. У тому плані, що просування на певних ділянках і в певних населених пунктах ворога зупинено. Однак противник своїми діями намагається все ж таки забезпечити собі сприятливі умови для подальшого просування, щоб зайняти більш вигідні позиції на місцевості. Однак Сили оборони продовжують зосереджувати свої зусилля, щоб не допустити якраз ворожого просування в глибину нашої оборони, зірвати виконання ним завдань щодо встановлення повного контролю над північною частиною Харківської області”, — повідомив Волошин.
Зараз, за його словами, розвідка та “дроноводи” ЗСУ виявляють окремі групи противника та місця, де він намагається розгорнути артилерію. По всьому виявленому наноситься вогневе ураження.
Читайте також: Вовчанськ мали намір взяти “за два дні” — допит полоненого з РФ (відео)
“У північній частині міста Вовчанськ і в самому місті Сили оборони проводять заходи з прочісування міської забудови. Намагаються стабілізувати ситуацію, наносять ворогу вогневе ураження та не дають російським окупантам закріпитися. Проводяться контратакувальні дії, ворог знаходиться під постійним вогневим контролем артилерії, підрозділів БПЛА, усіх Сил оборони”, – сказав речник ОСУВ “Хортиця”.
Він наголосив, що Сили оборони не дають окупантам закріпитися на тих чи інших напрямках у північній частині Харківської області.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, вовчанськ, волошин, наступ, Харьковское направление, хортица;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківському напрямку “вдалося частково стабілізувати ситуацію” – ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 10:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин в етері нацмарафону розповів, що відбувається на фронті на Харківському напрямку".