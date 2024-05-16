На Харківському напрямку “вдалося частково стабілізувати ситуацію” – ЗСУ

Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин в етері нацмарафону розповів, що відбувається на фронті на Харківському напрямку.

“Наразі на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною, динамічно змінюється. Нашим силам оборони та безпеки – загалом усім залученим підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупантів, які зайшли на Харківщину, ми знищуємо всіма засобами: це й артилерія, дрони. Також піхотні підрозділи. Скажу так, що на тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію. У тому плані, що просування на певних ділянках і в певних населених пунктах ворога зупинено. Однак противник своїми діями намагається все ж таки забезпечити собі сприятливі умови для подальшого просування, щоб зайняти більш вигідні позиції на місцевості. Однак Сили оборони продовжують зосереджувати свої зусилля, щоб не допустити якраз ворожого просування в глибину нашої оборони, зірвати виконання ним завдань щодо встановлення повного контролю над північною частиною Харківської області”, — повідомив Волошин.

Зараз, за ​​його словами, розвідка та “дроноводи” ЗСУ виявляють окремі групи противника та місця, де він намагається розгорнути артилерію. По всьому виявленому наноситься вогневе ураження.

“У північній частині міста Вовчанськ і в самому місті Сили оборони проводять заходи з прочісування міської забудови. Намагаються стабілізувати ситуацію, наносять ворогу вогневе ураження та не дають російським окупантам закріпитися. Проводяться контратакувальні дії, ворог знаходиться під постійним вогневим контролем артилерії, підрозділів БПЛА, усіх Сил оборони”, – сказав речник ОСУВ “Хортиця”.

Він наголосив, що Сили оборони не дають окупантам закріпитися на тих чи інших напрямках у північній частині Харківської області.