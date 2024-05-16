На Харьковском направлении «удалось частично стабилизировать ситуацию» — ВСУ
Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире нацмарафона рассказал, что происходит на фронте на Харьковском направлении.
«В настоящее время в Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной, динамично меняется. Нашим силам обороны и безопасности – в целом всем задействованным подразделениям – удалось частично стабилизировать ситуацию. Зашедших на Харьковщину оккупантов мы уничтожаем всеми средствами: это и артиллерия, дроны. Также пехотные подразделения. Скажу так, что в том направлении удалось стабилизировать ситуацию. В том плане, что продвижение на определенных участках и в определенных населенных пунктах врага остановлено. Однако противник своими действиями пытается все же обеспечить себе благоприятные условия для дальнейшего продвижения, чтобы занять более выгодные позиции на местности. Однако Силы обороны продолжают сосредоточивать свои усилия, чтобы не допустить враждебного продвижения в глубину нашей обороны, сорвать выполнение им задач по установлению полного контроля над северной частью Харьковской области», — сообщил Волошин.
Сейчас, по его словам, разведка и «дроноводы» ВСУ выявляют отдельные группы противника и места, где он пытается развернуть артиллерию. По всему обнаруженному наносится огневое поражение.
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«В северной части города Волчанск и в самом городе Силы обороны проводят мероприятия по прочесыванию городской застройки. Пытаются стабилизировать ситуацию, наносят врагу огневое поражение и не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия, враг находится под постоянным огневым контролем артиллерии, подразделений БПЛА, всех Сил обороны», — сказал спикер ОСГВ «Хортица».
Он подчеркнул, что Силы обороны не дают оккупантам закрепиться на тех или иных направлениях в северной части Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, волошин, волчанск, наступ, наступление, Харьковское направление, хортица;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 10:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире нацмарафона рассказал, что происходит на фронте на Харьковском направлении".