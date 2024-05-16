Волчанск собирались взять «за два дня» — допрос пленного из РФ (видео)
В Волчанске захватили пленного из состава 138-й мотострелковой бригады ВС РФ Андрея Юргенса. Он сказал, что его подразделение вместе с 25-й мотострелковой бригадой получило задачу захватить Волчанск «за два дня».
«В городе Волчанск россияне совершили танковую атаку, в город вошли два танка. Они были быстро уничтожены огнем артиллерии, минометов и ударных дронов всех подразделений, сосредоточенных в Волчанске. Видео выложено в интернете. Также в Волчанске был захвачен пленный из состава 138-й мотострелковой бригады ВС РФ Андрей Юргенс, который сообщил, что его бригада совместно с 25-й мотострелковой бригадой имела задачу захватить Волчанск «за два дня». Видео будет выложено в интернете», — сообщил утром 16 мая украинский журналист Юрий Бутусов.
Следом в соцсетях появился эпизод допроса российского военнопленного.
«Задача бригады была — захват города Волчанск», — говорит он. А на уточняющий вопрос «за какой период?» отвечает: За два дня».
Видео: https://t.me/BerezaJuice
По состоянию на 23:00 15 мая Бутусов сообщил, что в течение суток в Волчанске и его окрестностях происходили бои с российской пехотой. Все атаки Силы обороны отбили.
«Но враг продолжает накапливаться в Волчанске и пытается выдавить наши войска. Однако центральный квартал Волчанска продолжает обороняться украинскими воинами», — проинформировал Бутусов.
По его данным, в районе Волчанска украинскую оборону значительно усилили, а удары по врагу становятся более эффективными.
«Россияне не могут выбить наши войска с позиций в городе и его окрестностях», — отметил журналист.
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В то же время наступление россиян на севере от Харькова, по оценкам Бутусова, «фактически остановлено». Ударные группировки понесли потери, но полностью не разгромлены. Все атаки в сторону Липцев отбили.
«Никакого продвижения у русских на направлении Липцы нет, украинские войска значительно усилили удары по врагу на этом участке фронта, и постепенно перехватывают тактическую инициативу», — сообщил журналист.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Бутусов, война, волчанск, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске захватили пленного из состава 138-й мотострелковой бригады ВС РФ Андрея Юргенса. Он сказал, что его подразделение вместе с 25-й мотострелковой бригадой получило задачу захватить Волчанск «за два дня»".