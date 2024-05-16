Волчанск собирались взять «за два дня» — допрос пленного из РФ (видео)

В Волчанске захватили пленного из состава 138-й мотострелковой бригады ВС РФ Андрея Юргенса. Он сказал, что его подразделение вместе с 25-й мотострелковой бригадой получило задачу захватить Волчанск «за два дня».

«В городе Волчанск россияне совершили танковую атаку, в город вошли два танка. Они были быстро уничтожены огнем артиллерии, минометов и ударных дронов всех подразделений, сосредоточенных в Волчанске. Видео выложено в интернете. Также в Волчанске был захвачен пленный из состава 138-й мотострелковой бригады ВС РФ Андрей Юргенс, который сообщил, что его бригада совместно с 25-й мотострелковой бригадой имела задачу захватить Волчанск «за два дня». Видео будет выложено в интернете», — сообщил утром 16 мая украинский журналист Юрий Бутусов.

Следом в соцсетях появился эпизод допроса российского военнопленного.

«Задача бригады была — захват города Волчанск», — говорит он. А на уточняющий вопрос «за какой период?» отвечает: За два дня».

Видео: https://t.me/BerezaJuice

По состоянию на 23:00 15 мая Бутусов сообщил, что в течение суток в Волчанске и его окрестностях происходили бои с российской пехотой. Все атаки Силы обороны отбили.

«Но враг продолжает накапливаться в Волчанске и пытается выдавить наши войска. Однако центральный квартал Волчанска продолжает обороняться украинскими воинами», — проинформировал Бутусов.

По его данным, в районе Волчанска украинскую оборону значительно усилили, а удары по врагу становятся более эффективными.

«Россияне не могут выбить наши войска с позиций в городе и его окрестностях», — отметил журналист.

В то же время наступление россиян на севере от Харькова, по оценкам Бутусова, «фактически остановлено». Ударные группировки понесли потери, но полностью не разгромлены. Все атаки в сторону Липцев отбили.

«Никакого продвижения у русских на направлении Липцы нет, украинские войска значительно усилили удары по врагу на этом участке фронта, и постепенно перехватывают тактическую инициативу», — сообщил журналист.