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Вовчанськ збиралися взяти “за два дні” – допит полоненого з РФ (відео)

Події 09:34   16.05.2024
Оксана Горун
Вовчанськ збиралися взяти “за два дні” – допит полоненого з РФ (відео)

У Вовчанську захопили полоненого зі складу 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ Андрія Юргенса. Він сказав, що його підрозділ разом зі 25-ю мотострілецькою бригадою отримав завдання захопити Вовчанськ “за два дні”.

“У місті Вовчанськ росіяни здійснили танкову атаку, у місто зайшли два танки. Вони були швидко знищені вогнем артилерії, мінометів та ударних дронів усіх підрозділів, які зосереджені у Вовчанську. Відео викладено в інтернеті. Також у Вовчанську був захоплений полонений зі складу 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ Андрей Юргенс, який повідомив, що його бригада спільно з 25-ю мотострілецькою бригадою мали завдання захопити Вовчанськ “за два дні”. Відео буде викладено в інтернеті”, – повідомив вранці 16 травня український журналіст Юрій Бутусов.

Слідом у соцмережах з’явився епізод допиту російського військовополоненого.

“Завдання бригади було – захоплення міста Вовчанськ”, – каже він. А на уточнювальне питання “за який період?” відповідає: “За два дні”.

Відео: https://t.me/BerezaJuice

Станом на 23:00 15 травня Бутусов повідомив, що протягом доби у Вовчанську та його околицях відбувалися бої з російською піхотою. Усі атаки Сили оборони відбили.

“Але ворог продовжує накопичуватись у Вовчанську та намагається видавити наші війська. Однак центральний квартал Вовчанська продовжує оборонятись українськими воїнами”, – поінформував Бутусов.

За його даними, в районі Вовчанська українську оборону значно посилили, а удари по ворогові стають ефективнішими.

“Росіяни не можуть вибити наші війська з позицій у місті та на його околицях”, – зазначив журналіст.

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Водночас наступ росіян на півночі від Харкова, за оцінками Бутусова, “фактично зупинено”. Ударні угруповання зазнали втрат, але повністю не розгромлені. Усі атаки у бік Липців відбили.

“Ніякого просування росіяни на напрямку Липці не мають, українські війська значно посилили удари по ворогу на цій ділянці фронту, та поступово перехоплюють тактичну ініціативу”, – повідомив журналіст.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 09:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську захопили полоненого зі складу 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ Андрія Юргенса. Він сказав, що його підрозділ разом зі 25-ю мотострілецькою бригадою отримав завдання захопити Вовчанськ “за два дні”".