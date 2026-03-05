По Куп’янську працює понад 100 російських розрахунків БпЛА – Бутусов (відео)

Український журналіст і військовослужбовець корпусу Нацгвардії “Хартія” Юрій Бутусов розповів, чому так довго не вдається знищити залишки окупантів у Куп’янську.

“Фактично там на цей час є два опорних пункти, які противник обороняє, на все місто. Які утримує. І є певна проблема з тим, що ворог зосередив дуже велику кількість БпЛА. Дрони противника там просто безперервно в повітрі. Велика кількість. Вони і в засідках стоять, і ведуть розвідку, й ураження. І противник працює там. Я думаю, що там понад сто розрахунків, понад 100 позицій БпЛА противника працює по Куп’янську для виконання всіх видів завдань. Тому активні дії там проходять дуже рідко, коли обстановка дозволяє, коли дозволяють дрони. Тому що українські командири намагаються берегти в Куп’янську життя людей. І ті штурмові підрозділи, які безпосередньо в Куп’янську зараз проводять зачистку, вони намагаються працювати дуже точково для того, щоб уникнути втрат”, – пояснив Бутусов.

Відео: Бутус Плюс

Він також зазначив, що російська армія всіма силами намагається зберегти в Куп’янську хоча б мінімальну присутність. А для цього “підкидає” туди військовослужбовців ціною високих втрат.

“Ворог постійно намагається під прикриттям туману, через Оскіл, вздовж русла, підкидати хоча б одного-двох людей додатково. Втрати у них на цих інфільтраціях просто шалені, але постійно атакуючи периметр нашої оборони, ворог нам уповільнює завдання по ліквідації цих залишкових груп. Тим не менше, друзі, Куп’янськ буде звільнений повністю, я в цьому абсолютно не сумніваюся. Зараз ми контролюємо приблизно 95% міста”, – сказав боєць “Хартії”.