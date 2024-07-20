Ворог завдає ракетних ударів по громаді на Харківщині
Близько 21:00 армія РФ завдала ракетних ударів по Печенізькій громаді, повідомив її голова Олександр Гусаров.
Він закликав жителів громади бути в укриттях.
Пізніше Гусаров повідомив, що наразі інформації про постраждалих немає, дані уточнюються.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: громада, ракетные, удары, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 21:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 21:00 армія РФ завдала ракетних ударів по Печенізькій громаді, повідомив її голова Олександр Гусаров.".