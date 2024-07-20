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Ворог завдає ракетних ударів по громаді на Харківщині

Події 21:19   20.07.2024
Вікторія Яковенко
Ворог завдає ракетних ударів по громаді на Харківщині

Близько 21:00 армія РФ завдала ракетних ударів по Печенізькій громаді, повідомив її голова Олександр Гусаров.

Він закликав жителів громади бути в укриттях.

Пізніше Гусаров повідомив, що наразі інформації про постраждалих немає, дані уточнюються.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 21:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 21:00 армія РФ завдала ракетних ударів по Печенізькій громаді, повідомив її голова Олександр Гусаров.".