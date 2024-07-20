Ворог завдає ракетних ударів по громаді на Харківщині

Близько 21:00 армія РФ завдала ракетних ударів по Печенізькій громаді, повідомив її голова Олександр Гусаров.

Він закликав жителів громади бути в укриттях.

Пізніше Гусаров повідомив, що наразі інформації про постраждалих немає, дані уточнюються.