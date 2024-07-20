Генштаб: поблизу Вовчанська йде бій, ворог атакує на Куп’янському напрямку

На Харківському напрямку відбито дві атаки ворога неподалік Глибокого, а у районі Вовчанська триває бій, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Окупанти зі своєї території продовжують бити КАБами по Харківщині. За сьогодні ворог вже завдав авіаударів біля Липців, Козачої Лопані та Борщової.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня безуспішно намагався просунутися до українських позицій в районах Глушківки та Петропавлівки. Три атаки противника ще тривають неподалік Стельмахівки, Макіївки і Піщаного. Поблизу останнього, а також по району Колісниківки, окупанти скидали авіабомби, у сумі – чотири КАБи.