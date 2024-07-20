Чотири людини постраждали через удар FPV-дрона по прикордонню Харківщини

О 15:40 армія РФ вдарила FPV-дроном по селу Івашки Золочівської громади.

«В результаті влучання по торговельній точці чотири особи отримали різного ступеня порання. Попередньо два чоловіки 48 та 33 роки, дві жінки 62 та 44 роки. Наразі їх доставляють до лікарні. Приміщення магазину пошкоджено», – повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».