Чотири людини постраждали через удар FPV-дрона по прикордонню Харківщини
О 15:40 армія РФ вдарила FPV-дроном по селу Івашки Золочівської громади.
«В результаті влучання по торговельній точці чотири особи отримали різного ступеня порання. Попередньо два чоловіки 48 та 33 роки, дві жінки 62 та 44 роки. Наразі їх доставляють до лікарні. Приміщення магазину пошкоджено», – повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».
Читайте також: Ракетні удари по Харківщині: наслідки показали в прокуратурі (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: дрон, ивашки, обстріл, пострадали, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чотири людини постраждали через удар FPV-дрона по прикордонню Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 16:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 15:40 армія РФ вдарила FPV-дроном по селу Івашки Золочівської громади.".