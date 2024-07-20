Четыре человека пострадали из-за удара FPV-дрона по приграничью Харьковщины
В 15:40 армия РФ ударила FPV-дроном по селу Ивашки Золочевской громады.
«В результате попадания по торговой точке четыре человека получили разной степени ранения. Предварительно, двое мужчин 48 и 33 лет, две женщины 62 и 44 лет. Сейчас их доставляют в больницу. Помещение магазина повреждено», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дрон, ивашки, обстрел, пострадали, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 16:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 15:40 армия РФ ударила FPV-дроном по селу Ивашки Золочевской громады.".