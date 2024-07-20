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Четыре человека пострадали из-за удара FPV-дрона по приграничью Харьковщины

Происшествия 16:25   20.07.2024
Виктория Яковенко
Четыре человека пострадали из-за удара FPV-дрона по приграничью Харьковщины

В 15:40 армия РФ ударила FPV-дроном по селу Ивашки Золочевской громады.

«В результате попадания по торговой точке четыре человека получили разной степени ранения. Предварительно, двое мужчин 48 и 33 лет, две женщины 62 и 44 лет. Сейчас их доставляют в больницу. Помещение магазина повреждено», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 16:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 15:40 армия РФ ударила FPV-дроном по селу Ивашки Золочевской громады.".