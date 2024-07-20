Четыре человека пострадали из-за удара FPV-дрона по приграничью Харьковщины

В 15:40 армия РФ ударила FPV-дроном по селу Ивашки Золочевской громады.

«В результате попадания по торговой точке четыре человека получили разной степени ранения. Предварительно, двое мужчин 48 и 33 лет, две женщины 62 и 44 лет. Сейчас их доставляют в больницу. Помещение магазина повреждено», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».