Ракетные удары по Харьковщине: последствия показали в прокуратуре (фото)

Правоохранители опубликовали последствия ракетных ударов РФ по Харьковщине 19 и 20 июля.

По данным Харьковской областной прокуратуры, около 3:15 враг, предварительно тремя ракетами «Искандер», ударил по городу Барвенково. Повреждены более 50 жилых домов и хозяйственные помещения. Погибли двое мужчин в возрасте 48 и 69 лет. Пострадали четыре человека: двое мужчин и две женщины.

19 июля ориентировочно в 23:45 ВС РФ совершили ракетную атаку по сельскохозяйственному предприятию в селе Алексеевка. Горела пшеница и конструктивные элементы складского помещения. Предварительно, оккупанты применили ракету Х-59.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).