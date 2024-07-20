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Ракетные удары по Харьковщине: последствия показали в прокуратуре (фото)

Происшествия 11:17   20.07.2024
Виктория Яковенко
Ракетные удары по Харьковщине: последствия показали в прокуратуре (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители опубликовали последствия ракетных ударов РФ по Харьковщине 19 и 20 июля.

По данным Харьковской областной прокуратуры, около 3:15 враг, предварительно тремя ракетами «Искандер», ударил по городу Барвенково. Повреждены более 50 жилых домов и хозяйственные помещения. Погибли двое мужчин в возрасте 48 и 69 лет. Пострадали четыре человека: двое мужчин и две женщины.

19 июля ориентировочно в 23:45 ВС РФ совершили ракетную атаку по сельскохозяйственному предприятию в селе Алексеевка. Горела пшеница и конструктивные элементы складского помещения. Предварительно, оккупанты применили ракету Х-59.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 11:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители опубликовали последствия ракетных ударов РФ по Харьковщине 19 и 20 июля.".