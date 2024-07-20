Два человека погибли, три – ранены: РФ ударила по Харьковщине «Искандером»

20 июля в 03:15 армия РФ ударила по городу Барвенково в Харьковской области ракетой «Искандер».

По данным главы ХОВА Олег Синегубова, в результате обстрела объекта инфраструктуры повреждены более 50 жилых домов, административные здания, хозяйственные постройки, автомобили. Погибли двое мужчин, еще три человека ранены.

Под ударом оккупантов также были Лесное, Алексеевка, Водяное (там также «прилетел» «Искандер»), Купянск и Казачья Лопань.