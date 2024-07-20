Ночью армия РФ атаковала железную дорогу на Харьковщине: пострадали 4 человека
Фото: иллюстративное
Оккупанты ночью атаковали железную дорогу в Харьковской области, пострадали четверо железнодорожников, они получили незначительные ранения, сообщили в АО «Укрзалізниця».
Также были повреждены здания и подвижной состав. Кроме того, повреждена контактная сеть на выезде из Харькова, поезда Киев-Харьков 63 и 719 задерживаются, ночью они возобновили движение.
Также задерживается «Интерсити» до Краматорска.
«Железнодорожники собрали всю информацию о пересадках пассажиров: традиционно – выполним задачу и довезем каждого, в т.ч. с пересадками на международный рейс в Хелм. Часть пассажиров будут ожидать их поезда, часть для скорости и удобства – отвезем резервными микроавтобусами», – добавили железнодорожники.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, дорога, железная, пострадали, рф, укрзалізниця, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 08:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ночью атаковали железную дорогу в Харьковской области, пострадали четверо железнодорожников, они получили незначительные ранения, сообщили в АО «Укрзалізниця».".