Ночью армия РФ атаковала железную дорогу на Харьковщине: пострадали 4 человека

Оккупанты ночью атаковали железную дорогу в Харьковской области, пострадали четверо железнодорожников, они получили незначительные ранения, сообщили в АО «Укрзалізниця».

Также были повреждены здания и подвижной состав. Кроме того, повреждена контактная сеть на выезде из Харькова, поезда Киев-Харьков 63 и 719 задерживаются, ночью они возобновили движение.

Также задерживается «Интерсити» до Краматорска.

«Железнодорожники собрали всю информацию о пересадках пассажиров: традиционно – выполним задачу и довезем каждого, в т.ч. с пересадками на международный рейс в Хелм. Часть пассажиров будут ожидать их поезда, часть для скорости и удобства – отвезем резервными микроавтобусами», – добавили железнодорожники.