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Ночью армия РФ атаковала железную дорогу на Харьковщине: пострадали 4 человека

Происшествия 08:51   20.07.2024
Виктория Яковенко
Ночью армия РФ атаковала железную дорогу на Харьковщине: пострадали 4 человека Фото: иллюстративное

Оккупанты ночью атаковали железную дорогу в Харьковской области, пострадали четверо железнодорожников, они получили незначительные ранения, сообщили в АО «Укрзалізниця».

Также были повреждены здания и подвижной состав. Кроме того, повреждена контактная сеть на выезде из Харькова, поезда Киев-Харьков 63 и 719 задерживаются, ночью они возобновили движение.

Также задерживается «Интерсити» до Краматорска.

«Железнодорожники собрали всю информацию о пересадках пассажиров: традиционно – выполним задачу и довезем каждого, в т.ч. с пересадками на международный рейс в Хелм. Часть пассажиров будут ожидать их поезда, часть для скорости и удобства – отвезем резервными микроавтобусами», – добавили железнодорожники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 08:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ночью атаковали железную дорогу в Харьковской области, пострадали четверо железнодорожников, они получили незначительные ранения, сообщили в АО «Укрзалізниця».".