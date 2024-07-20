Авиаудары, бои вблизи Глубокого и Волчанска: данные Генштаба на утро
Фото: Генштаб ВСУ
Враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Глубокое, Малые Проходы, Липцы, Волчанские Хутора, Старица, Пыльная и Веселое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, атаки, ВСУ, генштаб, зведення, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 08:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Глубокое, Малые Проходы, Липцы, Волчанские Хутора, Старица, Пыльная и Веселое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".