Авиаудары, бои вблизи Глубокого и Волчанска: данные Генштаба на утро

Враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Глубокое, Малые Проходы, Липцы, Волчанские Хутора, Старица, Пыльная и Веселое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки.