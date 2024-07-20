Live
  • Сб 20.07.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

Авиаудары, бои вблизи Глубокого и Волчанска: данные Генштаба на утро

Происшествия 08:38   20.07.2024
Виктория Яковенко
Авиаудары, бои вблизи Глубокого и Волчанска: данные Генштаба на утро Фото: Генштаб ВСУ

Враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Глубокое, Малые Проходы, Липцы, Волчанские Хутора, Старица, Пыльная и Веселое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки.

Читайте также: Силы обороны Украины контратакуют на севере Харьковщины – ISW

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 20 июля: РФ ночью атаковала железную дорогу
Главные новости Харькова 20 июля: РФ ночью атаковала железную дорогу
20.07.2024, 08:57
Температура немного снизится. Какой будет погода 20 июля в Харькове и области
Температура немного снизится. Какой будет погода 20 июля в Харькове и области
19.07.2024, 19:51
Что со светом в Харькове: Терехов говорил с «Укрэнерго» и облэнерго
Что со светом в Харькове: Терехов говорил с «Укрэнерго» и облэнерго
19.07.2024, 13:19
Света не будет по 6 часов: новый график отключений в Харькове и области
Света не будет по 6 часов: новый график отключений в Харькове и области
19.07.2024, 15:23
Силы обороны Украины контратакуют на севере Харьковщины – ISW
Силы обороны Украины контратакуют на севере Харьковщины – ISW
20.07.2024, 07:11
Ночью армия РФ атаковала железную дорогу на Харьковщине: пострадали 4 человека
Ночью армия РФ атаковала железную дорогу на Харьковщине: пострадали 4 человека
20.07.2024, 08:51

Новости по теме:

08:22
18 боев за сутки — Генштаб о ситуации на Харьковском направлении
10:20
19 атак за сутки на Харьковщине зафиксировал Генштаб ВСУ (потери врага)
08:31
Авиаудары по 8 населенным пунктам Харьковщины, более 10 атак — данные Генштаба
16:43
По Харьковщине сегодня уже ударили 24 КАБа — Генштаб
09:56
18 боестолкновений на Харьковщине произошло за сутки — Генштаб

Вы читали новость: «Авиаудары, бои вблизи Глубокого и Волчанска: данные Генштаба на утро»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 08:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Глубокое, Малые Проходы, Липцы, Волчанские Хутора, Старица, Пыльная и Веселое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".