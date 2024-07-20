Авіаудари, бої поблизу Глибокого та Вовчанська: дані Генштабу на ранок
Фото: Генштаб ЗСУ
Ворог завдавав авіаударів в районах населених пунктів Глибоке, Малі Проходи, Липці, Вовчанські Хутори, Стариця, Пильна та Веселе Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 08:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог завдавав авіаударів в районах населених пунктів Глибоке, Малі Проходи, Липці, Вовчанські Хутори, Стариця, Пильна та Веселе Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".