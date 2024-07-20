Авіаудари, бої поблизу Глибокого та Вовчанська: дані Генштабу на ранок

Ворог завдавав авіаударів в районах населених пунктів Глибоке, Малі Проходи, Липці, Вовчанські Хутори, Стариця, Пильна та Веселе Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.