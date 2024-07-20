Сили оборони України контратакують на півночі Харківщини – ISW

Армія РФ продовжує наступальні дії в районі Глибокого та Вовчанська. 18 та 19 липня підтверджених змін на лінії фронту не було, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

«Харківська група військ повідомила, що підрозділи російської 155-ї морської піхотної бригади та 18-ї мотострілецької дивізії перегруповуються в районі Глибокого. Російське військове командування готується залучити штурмові групи російського 128-го мотострілецького полку для ведення бою в районі Вовчанська», – зазначили аналітики.

В ISW з посиланням на російських блогерів заявили, що СОУ контратакують в районах Глибокого, Стариці, Вовчанська, Тихого та Вовчанських-Хуторів.

«Російський мілітарист заявив, що російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) успішно захищають від українських безпілотників на Харківському напрямку», – додали в ISW.