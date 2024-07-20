Сили оборони України контратакують на півночі Харківщини – ISW
Армія РФ продовжує наступальні дії в районі Глибокого та Вовчанська. 18 та 19 липня підтверджених змін на лінії фронту не було, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).
«Харківська група військ повідомила, що підрозділи російської 155-ї морської піхотної бригади та 18-ї мотострілецької дивізії перегруповуються в районі Глибокого. Російське військове командування готується залучити штурмові групи російського 128-го мотострілецького полку для ведення бою в районі Вовчанська», – зазначили аналітики.
В ISW з посиланням на російських блогерів заявили, що СОУ контратакують в районах Глибокого, Стариці, Вовчанська, Тихого та Вовчанських-Хуторів.
«Російський мілітарист заявив, що російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) успішно захищають від українських безпілотників на Харківському напрямку», – додали в ISW.
Читайте також: Росіяни вже скинули 26 КАБів на Харківщину – Генштаб ЗСУ на 16:00
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: isw, вовчанськ, глубокое, контратака, СОУ, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сили оборони України контратакують на півночі Харківщини – ISW»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 07:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжує наступальні дії в районі Глибокого та Вовчанська. 18 та 19 липня підтверджених змін на лінії фронту не було, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).".