Росіяни вже скинули 26 КАБів на Харківщину – Генштаб ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
19 липня армія РФ скинула 26 КАБів на Харківську область. Цілили окупанти у райони населених пунктів Липці, Глибоке та Малі Проходи. Також ворог атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» місто Чугуїв, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом 16:00.
Крім цього, на Харківському напрямку росіяни здійснили чотири штурмові дії поблизу Глибокого та Вовчанська. Під час трьох боєзіткнень ворог зазнав невдачі, ще один бій продовжується.
На Куп’янському напрямку ЗС РФ атакували позиції українських підрозділів біля Новоосинового, Петропавлівки, Синьківки та Стельмахівки. Чотири атаки відбито, ще одна – досі триває.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, КАБ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 16:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 липня армія РФ скинула 26 КАБів на Харківську область. Цілили окупанти у райони населених пунктів Липці, Глибоке та Малі Проходи. Також ворог атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» місто Чугуїв, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом 16:00.".