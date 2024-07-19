Live
  • Пт 19.07.2024
  • Харків  +34°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

«Дуже чутно вибухи у Харкові» – Терехов про обстріли області

Події 13:09   19.07.2024
Вікторія Яковенко
«Дуже чутно вибухи у Харкові» – Терехов про обстріли області скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що місто майже щодня чує відлуння «прильотів» по області. Не виключення і ранок п’ятниці.

«Вранці Харків прокинувся від вибухів, вони були не у самому місті, а у передмісті. Дуже були потужні руйнації у місті Чугуїв, нагадаю, що це десь 30 км від Харкова. Там, на щастя, немає загиблих. Ворог не припиняє обстріли Харківської області, дуже чутно вибухи у Харкові. Переважно це обстріли КАБами, якими обстрілюють і позиції наших військових, і міста», – сказав мер.

Нагадаємо, вранці 19 липня начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив про “приліт” у Чугуєві. Там пошкоджено будинки та адміністративні будівлі. Харківська обласна прокуратура уточнила, що по Чугуєву вдарили дві ракети “Іскандер-М”. Постраждали дев’ятеро людей.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Понад 1,5 тисячі абонентів залишились без світла через удар по Чугуєву
Понад 1,5 тисячі абонентів залишились без світла через удар по Чугуєву
19.07.2024, 14:16
Головні новини Харкова 19 липня: удари по Чугуєву та Куп’янську, фронт
Головні новини Харкова 19 липня: удари по Чугуєву та Куп’янську, фронт
19.07.2024, 14:20
Армія РФ вдарила по центру Чугуєва: семеро постраждалих – Синєгубов (фото)
Армія РФ вдарила по центру Чугуєва: семеро постраждалих – Синєгубов (фото)
19.07.2024, 07:58
Дитина потонула в замінованій річці на Харківщині, шукали два тижні
Дитина потонула в замінованій річці на Харківщині, шукали два тижні
19.07.2024, 10:46
Змінив координати й завдав збитків на пів мільйона: судитимуть землевпорядника
Змінив координати й завдав збитків на пів мільйона: судитимуть землевпорядника
19.07.2024, 11:30
ЗС РФ спробують відновити позиції в Глибокому та обійти Вовчанськ – Коваленко
ЗС РФ спробують відновити позиції в Глибокому та обійти Вовчанськ – Коваленко
19.07.2024, 10:09

Новини за темою:

09:40
Армія РФ запускає КАБи по Харківській області: вибухи чутно в місті
20:39
Головні новини Харкова 13.07: було чутно вибухи – “прильоти” в Будах, жертви
22:52
Обстріл Слатиного під Харковом: пошкоджено десяток будинків, горить ферма
22:40
Троє дітей постраждали через удари по Київському району Харкова – Синєгубов
22:00
Окупанти завдали масованого удару по Слатиному під Харковом – Задоренко

Ви читали новину: ««Дуже чутно вибухи у Харкові» – Терехов про обстріли області»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 13:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що місто майже щодня чує відлуння «прильотів» по області. Не виключення і ранок п’ятниці.".