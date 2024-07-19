«Дуже чутно вибухи у Харкові» – Терехов про обстріли області

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що місто майже щодня чує відлуння «прильотів» по області. Не виключення і ранок п’ятниці.

«Вранці Харків прокинувся від вибухів, вони були не у самому місті, а у передмісті. Дуже були потужні руйнації у місті Чугуїв, нагадаю, що це десь 30 км від Харкова. Там, на щастя, немає загиблих. Ворог не припиняє обстріли Харківської області, дуже чутно вибухи у Харкові. Переважно це обстріли КАБами, якими обстрілюють і позиції наших військових, і міста», – сказав мер.

Нагадаємо, вранці 19 липня начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив про “приліт” у Чугуєві. Там пошкоджено будинки та адміністративні будівлі. Харківська обласна прокуратура уточнила, що по Чугуєву вдарили дві ракети “Іскандер-М”. Постраждали дев’ятеро людей.