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«Очень слышны взрывы в Харькове» — Терехов об обстрелах области

Происшествия 13:09   19.07.2024
Виктория Яковенко
«Очень слышны взрывы в Харькове» — Терехов об обстрелах области скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что город почти каждый день слышит эхо «прилетов» по ​​области. Не исключение и утро пятницы.

«Утром Харьков проснулся от взрывов, они были не в самом городе, а в пригороде. Очень были мощные разрушения в городе Чугуев, напомню, что это где-то 30 км от Харькова. Там, к счастью, нет погибших. Враг не прекращает обстрелы Харьковской области, очень слышны взрывы в Харькове. В основном это обстрелы КАБами, которыми обстреливают и позиции наших военных, и города», — сказал мэр.

Напомним, утром 19 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилете» в Чугуеве. Там повреждены дома и административные здания. Харьковская областная прокуратура уточнила, что по Чугуеву ударили две ракеты «Искандер-М». Пострадали девять человек.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 13:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что город почти каждый день слышит эхо «прилетов» по ​​области. Не исключение и утро пятницы.".