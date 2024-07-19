Армия РФ ударила по центру Чугуева: семь пострадавших — Синегубов (фото)

Утром 19 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилете» в Чугуеве. Там повреждены дома и административные здания.

«Оккупанты ударили по центральной части города Чугуев. Есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры. К этой минуте семь раненых, среди которых мальчик 14 лет. Все – в среднем и легком состояниях. Состояние мальчика – стабильное», — сообщил начальник ХОВА.

Следом он уточнил, что удар произошел около четырех утра. «Прилет» был по центру города — по жилой застройке.

«Все семь пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет», — отметил Синегубов.

Было два попадания. От первого сгорели девять автомобилей, вылетели окна в многоэтажках, а также повреждена крыша двухэтажки и два магазина.

«В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом», — перечислил начальник ХОВА.

На месте работают спасатели, медики и полиция.