Live
  • Пт 19.07.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

Армия РФ ударила по центру Чугуева: семь пострадавших — Синегубов (фото)

Происшествия 07:58   19.07.2024
Оксана Горун
Армия РФ ударила по центру Чугуева: семь пострадавших — Синегубов (фото) Фото: Олег Синегубов/telegram

Утром 19 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилете» в Чугуеве. Там повреждены дома и административные здания.

«Оккупанты ударили по центральной части города Чугуев. Есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры. К этой минуте семь раненых, среди которых мальчик 14 лет. Все – в среднем и легком состояниях. Состояние мальчика – стабильное», — сообщил начальник ХОВА.

Фото: Олег Синегубов/telegram

Следом он уточнил, что удар произошел около четырех утра. «Прилет» был по центру города — по жилой застройке.

«Все семь пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет», — отметил Синегубов.

Было два попадания. От первого сгорели девять автомобилей, вылетели окна в многоэтажках, а также повреждена крыша двухэтажки и два магазина.

Фото: Олег Синегубов/telegram

Читайте также: Не выдержал аномальной жары: что будет с самым известным термометром Харькова

«В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом», — перечислил начальник ХОВА.

На месте работают спасатели, медики и полиция.

Фото: Олег Синегубов/telegram
Фото: Олег Синегубов/telegram
Фото: Олег Синегубов/telegram
Автор: Оксана Горун
Популярно
Не выдержал аномальной жары: что будет с самым известным термометром Харькова
Не выдержал аномальной жары: что будет с самым известным термометром Харькова
18.07.2024, 18:57
ISW: Песков сообщил, когда завершится «наступление РФ» на севере Харьковщины
ISW: Песков сообщил, когда завершится «наступление РФ» на севере Харьковщины
18.07.2024, 07:10
Главные новости Харькова 19 июля: ночью ВС РФ ударили ракетами по Чугуеву
Главные новости Харькова 19 июля: ночью ВС РФ ударили ракетами по Чугуеву
19.07.2024, 08:25
Армия РФ ударила по центру Чугуева: семь пострадавших — Синегубов (фото)
Армия РФ ударила по центру Чугуева: семь пострадавших — Синегубов (фото)
19.07.2024, 07:58
Работа в Харькове и области: где готовы платить 40 тысяч и 35 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: где готовы платить 40 тысяч и 35 тысяч гривен
18.07.2024, 15:58
По Чугуеву ударили ракетами, количество пострадавших возросло — прокуратура
По Чугуеву ударили ракетами, количество пострадавших возросло — прокуратура
19.07.2024, 08:21

Новости по теме:

08:21
По Чугуеву ударили ракетами, количество пострадавших возросло — прокуратура
07:58
Армия РФ ударила по центру Чугуева: семь пострадавших — Синегубов (фото)
22:26
Главные новости Харькова 17 июля: радикальные отключения света, переименование
08:31
Ночью россияне ударили КАБами по Харьковщине — Синегубов: есть разрушения
08:14
Чем торгует Харьковщина: данные статистики об экспорте и импорте

Вы читали новость: «Армия РФ ударила по центру Чугуева: семь пострадавших — Синегубов (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 07:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 19 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилете» в Чугуеве. Там повреждены дома и административные здания".