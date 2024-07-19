Армия РФ ударила по центру Чугуева: семь пострадавших — Синегубов (фото)
Утром 19 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилете» в Чугуеве. Там повреждены дома и административные здания.
«Оккупанты ударили по центральной части города Чугуев. Есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры. К этой минуте семь раненых, среди которых мальчик 14 лет. Все – в среднем и легком состояниях. Состояние мальчика – стабильное», — сообщил начальник ХОВА.
Следом он уточнил, что удар произошел около четырех утра. «Прилет» был по центру города — по жилой застройке.
«Все семь пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет», — отметил Синегубов.
Было два попадания. От первого сгорели девять автомобилей, вылетели окна в многоэтажках, а также повреждена крыша двухэтажки и два магазина.
Читайте также: Не выдержал аномальной жары: что будет с самым известным термометром Харькова
«В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом», — перечислил начальник ХОВА.
На месте работают спасатели, медики и полиция.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, пострадавшие, синегубов, удар, Чугуїв, Чугуев;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Армия РФ ударила по центру Чугуева: семь пострадавших — Синегубов (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 07:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 19 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилете» в Чугуеве. Там повреждены дома и административные здания".