По Чугуеву ударили ракетами, количество пострадавших возросло — прокуратура
Харьковская областная прокуратура сообщила, что ночью по Чугуеву ударили две ракеты «Искандер-М».
«По данным следствия, 19 июля около 4:05 вооруженные силы России нанесли ракетные удары по центральной части г. Чугуев. Получили ранения девять человек, в том числе 14-летний мальчик. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили, магазины, административные здания, офисные помещения. Предварительно, враг нанес удары по городу двумя ракетами «Искандер-М», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
На месте документируют последствия российского военного преступления. Начали досудебное расследование.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила, что ночью по Чугуеву ударили две ракеты «Искандер-М»".