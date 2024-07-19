По Чугуеву ударили ракетами, количество пострадавших возросло — прокуратура

Харьковская областная прокуратура сообщила, что ночью по Чугуеву ударили две ракеты «Искандер-М».

«По данным следствия, 19 июля около 4:05 вооруженные силы России нанесли ракетные удары по центральной части г. Чугуев. Получили ранения девять человек, в том числе 14-летний мальчик. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили, магазины, административные здания, офисные помещения. Предварительно, враг нанес удары по городу двумя ракетами «Искандер-М», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

На месте документируют последствия российского военного преступления. Начали досудебное расследование.