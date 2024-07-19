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Россияне уже сбросили 26 КАБов на Харьковщину — Генштаб ВСУ на 16:00

Общество 16:32   19.07.2024
Виктория Яковенко
Россияне уже сбросили 26 КАБов на Харьковщину — Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

19 июля армия РФ сбросила 26 КАБов на Харьковскую область. Целили оккупанты в районы населенных пунктов Липцы, Глубокое и Малые Проходы. Также враг атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» город Чугуев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Кроме этого, на Харьковском направлении россияне совершили четыре штурмовых действия вблизи Глубокого и Волчанска. Во время трех боестолкновений враг потерпел неудачу, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении ВС РФ атаковали позиции украинских подразделений возле Новоосинового, Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Четыре атаки отбиты, еще одна — продолжается.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 16:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июля армия РФ сбросила 26 КАБов на Харьковскую область. Целили оккупанты в районы населенных пунктов Липцы, Глубокое и Малые Проходы. Также враг атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» город Чугуев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".