Россияне уже сбросили 26 КАБов на Харьковщину — Генштаб ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
19 июля армия РФ сбросила 26 КАБов на Харьковскую область. Целили оккупанты в районы населенных пунктов Липцы, Глубокое и Малые Проходы. Также враг атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» город Чугуев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Кроме этого, на Харьковском направлении россияне совершили четыре штурмовых действия вблизи Глубокого и Волчанска. Во время трех боестолкновений враг потерпел неудачу, еще один бой продолжается.
На Купянском направлении ВС РФ атаковали позиции украинских подразделений возле Новоосинового, Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Четыре атаки отбиты, еще одна — продолжается.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 16:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июля армия РФ сбросила 26 КАБов на Харьковскую область. Целили оккупанты в районы населенных пунктов Липцы, Глубокое и Малые Проходы. Также враг атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» город Чугуев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".