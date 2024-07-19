Россияне уже сбросили 26 КАБов на Харьковщину — Генштаб ВСУ на 16:00

19 июля армия РФ сбросила 26 КАБов на Харьковскую область. Целили оккупанты в районы населенных пунктов Липцы, Глубокое и Малые Проходы. Также враг атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» город Чугуев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Кроме этого, на Харьковском направлении россияне совершили четыре штурмовых действия вблизи Глубокого и Волчанска. Во время трех боестолкновений враг потерпел неудачу, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении ВС РФ атаковали позиции украинских подразделений возле Новоосинового, Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Четыре атаки отбиты, еще одна — продолжается.