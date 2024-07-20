Силы обороны Украины контратакуют на севере Харьковщины – ISW
Армия РФ продолжает наступательные действия в районе Глубокого и Волчанска. 18 и 19 июля подтвержденных изменений на линии фронта не было, сообщили в Институте изучения войны (ISW).
«Харьковская группа войск сообщила, что подразделения российской 155-й морской пехотной бригады и 18-й мотострелковой дивизии перегруппировываются в районе Глубокого. Российское военное командование готовится задействовать штурмовые группы российского 128-го мотострелкового полка для ведения боя в районе Волчанска», — отметили аналитики.
В ISW со ссылкой на российских блогеров заявили, что СОУ контратакуют в районах Глубокого, Старицы, Волчанска, Тихого и Волчанских Хуторов.
«Российский милитарист заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно защищают от украинских беспилотников на Харьковском направлении», — добавили в ISW.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, волчанск, глубокое, контратака, СОУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 07:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает наступательные действия в районе Глубокого и Волчанска. 18 и 19 июля подтвержденных изменений на линии фронта не было, сообщили в Институте изучения войны (ISW).".