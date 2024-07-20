Вночі армія РФ атакувала заліницю на Харківщині: постраждали 4 людини

Окупанти вночі атакували залізницю у Харківській області, постраждали четверо залізничників, вони отримали незначні поранення, повідомили в АТ «Укрзалізниця».

Зазначається, що також були ушкоджені будівлі та рухомий склад. Крім того, пошкоджена контактна мережа на виїзді з Харкова, поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 затримуються, вночі вони поновили рух.

Також затримується «Інтерсіті» до Краматорська.

«Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів: традиційно — виконаємо задачу та довеземо кожного, в т.ч. із пересадками на міжнародний рейс до Хелма. Частину пасажирів очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності — відвеземо резервними мікроавтобусами», – додали залізничники.