Live
  • Сб 20.07.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

Вночі армія РФ атакувала заліницю на Харківщині: постраждали 4 людини

Події 08:51   20.07.2024
Вікторія Яковенко
Вночі армія РФ атакувала заліницю на Харківщині: постраждали 4 людини Фото: ілюстративне

Окупанти вночі атакували залізницю у Харківській області, постраждали четверо залізничників, вони отримали незначні поранення, повідомили в АТ «Укрзалізниця».

Зазначається, що також були ушкоджені будівлі та рухомий склад. Крім того, пошкоджена контактна мережа на виїзді з Харкова, поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 затримуються, вночі вони поновили рух.

Також затримується «Інтерсіті» до Краматорська.

«Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів: традиційно — виконаємо задачу та довеземо кожного, в т.ч. із пересадками на міжнародний рейс до Хелма. Частину пасажирів очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності — відвеземо резервними мікроавтобусами», – додали залізничники.

Читайте також: Авіаудари, бої поблизу Глибокого та Вовчанська: дані Генштабу на ранок

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вночі армія РФ атакувала заліницю на Харківщині: постраждали 4 людини
Вночі армія РФ атакувала заліницю на Харківщині: постраждали 4 людини
20.07.2024, 08:51
Головні новини Харкова 19 липня: удари по Чугуєву та Куп’янську, новий графік
Головні новини Харкова 19 липня: удари по Чугуєву та Куп’янську, новий графік
19.07.2024, 22:30
Авіаудари, бої поблизу Глибокого та Вовчанська: дані Генштабу на ранок
Авіаудари, бої поблизу Глибокого та Вовчанська: дані Генштабу на ранок
20.07.2024, 08:38
13 ворожих БпЛА збили вночі сили ППО: під атакою була і Харківщина
13 ворожих БпЛА збили вночі сили ППО: під атакою була і Харківщина
20.07.2024, 08:11
Головні новини Харкова 20 липня: РФ вночі атакувала залізницю
Головні новини Харкова 20 липня: РФ вночі атакувала залізницю
20.07.2024, 08:57
Сьогодні 20 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 липня: яке свято та день в історії
20.07.2024, 06:00

Новини за темою:

08:11
13 ворожих БпЛА збили вночі сили ППО: під атакою була і Харківщина
17:11
На Харківському напрямку зросла кількість атак росіян – Генштаб ЗСУ
17:10
25 КАБів скинули росіяни на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
16:53
Росіяни КАБами і НАРами атакують Харківщину – Генштаб ЗСУ
08:38
31 штурм росіян відбили захисники на Харківщині за добу – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Вночі армія РФ атакувала заліницю на Харківщині: постраждали 4 людини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 08:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вночі атакували залізницю у Харківській області, постраждали четверо залізничників, вони отримали незначні поранення, повідомили в АТ «Укрзалізниця».".