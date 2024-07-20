Вночі армія РФ атакувала заліницю на Харківщині: постраждали 4 людини
Фото: ілюстративне
Окупанти вночі атакували залізницю у Харківській області, постраждали четверо залізничників, вони отримали незначні поранення, повідомили в АТ «Укрзалізниця».
Зазначається, що також були ушкоджені будівлі та рухомий склад. Крім того, пошкоджена контактна мережа на виїзді з Харкова, поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 затримуються, вночі вони поновили рух.
Також затримується «Інтерсіті» до Краматорська.
«Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів: традиційно — виконаємо задачу та довеземо кожного, в т.ч. із пересадками на міжнародний рейс до Хелма. Частину пасажирів очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності — відвеземо резервними мікроавтобусами», – додали залізничники.
Читайте також: Авіаудари, бої поблизу Глибокого та Вовчанська: дані Генштабу на ранок
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, дорога, железная, пострадали, рф, укрзалізниця, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі армія РФ атакувала заліницю на Харківщині: постраждали 4 людини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 08:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вночі атакували залізницю у Харківській області, постраждали четверо залізничників, вони отримали незначні поранення, повідомили в АТ «Укрзалізниця».".